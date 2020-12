현대차, 10년만에 일본 시장 재도전…친환경車 앞세운다

닛케이 "2022년 현대차 '넥쏘' 출시 예정" 보도

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 친환경차를 앞세워 10여년 만에 일본 시장 문을 다시 두드린다.

니혼게이자이신문은 현대차가 2022년 일본 시장에 수소연료전지차(FCV) 모델인 '넥쏘'를 출시할 예정이라고 19일 보도했다. 보도에 따르면 현대차는 넥쏘를 출시하기 위해 일본 판매에 필요한 인증을 획득했다. 전기차(EV)로는 한국 등에서 이미 판매하고 있는 스포츠유틸리티차량(SUV) '코나 일렉트릭' 외 내년 이후 출시 예정인 신모델 투입도 검토 중이다.

2001년 일본 시장 공략에 나선 현대차는 낮은 브랜드파워를 극복하지 못하고 2009년 철수했다. 당시 현대차는 도요타 등 현지 토종 업체들의 아성을 넘지 못하고 고전을 거듭했다.

현대차는 일본 시장에서 내연기관 모델로 성공하기는 어려워도 친환경차 분야에선 경쟁력이 있다고 판단한 것으로 보인다. 이미 지난해 여름부터 현대차가 일본 재진출을 위한 리서치를 시작했다는 게 외신의 설명이다. 특히 일본 정부가 전기차 보급 촉진 정책을 펼치고 수소충전소와 EV 충전기 등 관련 인프라를 빠르게 확충하고 있다는 점도 현대차의 재진출 배경으로 꼽힌다.

현대차는 2025년까지 23종의 전기차를 출시한다는 계획을 발표하는 등 전동화 전략에 속도를 높이고 있다.

현대차 관계자는 이 같은 보도에 대해 "새로운 잠재 시장과 관련해 항상 열린 자세로 관찰하고 있으나, 일본 시장 진출은 현재까지 확정된 바 없다"고 밝혔다.

