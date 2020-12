[아시아경제 박지환 기자] 일본에서 연일 3000명 안팎의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 속출하고 있다.

NHK 방송에 따르면 19일 오후 7시 기준 일본 전국에서 확인된 신규 감염자는 총 2965명으로 집계됐다. 이달 16일 이후 나흘 연속 3000명 안팎의 확진자가 나오고 있다.

지난 1주일간 일본의 일평균 신규 확진자는 2600명대다. 누적 확진자는 19만7441명이다.

사망자는 총 2876명이며, 인공호흡기 치료 등을 받는 중증자는 598명으로 집계됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr