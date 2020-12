충북, 전날 신규 확진자 103명…오늘 10명 추가 확진 (상보)

[아시아경제 나한아 기자] 충북 요양병원·교회 등에서 집단 연쇄 감염이 이어지고 있는 가운데, 19일 충북에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 10명이 추가 발생했다.

충북도 등에 따르면 이날 오전 0시부터 오후 4시까지 청주와 제천에서 각각 5명의 확진자가 새로 나왔다.

청주에서는 40대 A 씨와 그의 10대 미만 자녀가 확진 판정을 받았다. 이들은 전날 확진된 40대 회사원의 가족이다.

전날 집단감염이 발생한 청주 참사랑노인요양원 종사자와 접촉한 50대 B 씨도 확진 판정을 받았다.

이어 충북도교육청 산하 교육도서관에 근무하는 20대도 양성으로 판정됐다.

도 교육청은 해당 도서관을 폐쇄하고, 직원 60여 명에 대한 진단검사를 실시하고 있다.

또 감염경로가 확인되지 않은 60대 C 씨도 확진되면서 청주의 누적 확진자는 292명이 됐다.

제천에서는 동일집단(코호트) 격리 중인 명지병원을 방문한 70대와 이 병원의 청소부도 추가로 확진 판정을 받았다. 60대 D 씨는 이 병원 간병인의 접촉자로 분류돼 자가 격리하던 중 확진 판정을 받았다. 이로써 해당 병원 관련 확진자는 16명이 됐다.

감염 고리가 끊어지지 않는 제천 한 교회 관련 확진자의 가족인 80대와 10대도 자가격리 중 양성 판정을 받았다. 이들을 합쳐 이 교회 관련 확진자는 25명이 됐고, 제천 신규 확진자 누적 수는 215명으로 늘었다.

충북에서는 참사랑노인요양원과 음성 소망병원 등에서 103명이 무더기 확진자가 나왔고, 이날 10명이 새로 추가되면서 지역 누적 확진자는 766명으로 늘었다.

한편 1차 대유행 이후 비수도권 지역에서 세자릿수가 나오기는 처음이다.

