마크롱 佛 대통령 코로나19 확진…'밀접접촉' 총리도 자가격리

마크롱 "7일 자가격리, 업무는 계속할 것"

[아시아경제 전진영 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 17일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

프랑스 현지 언론 보도에 따르면 프랑스 대통령실 엘리제궁은 이날 마크롱 대통령이 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다고 말했다. 엘리제궁은 마크롱 대통령이 관련 증상이 나타난 뒤 PCR 검사를 받았고, 이후 양성판정을 받았다고 전했다.

이에 따라 마크롱 대통령은 프랑스 보건당국 지침에 따라 7일간 자가격리에 들어간다. 다만 업무는 계속할 것이라고 밝혔다. 엘리제궁은 “7일 동안 대통령은 자가격리에 들어가지만 원격으로 관련 업무를 계속 수행할 것”이라고 했다.

마크롱 대통령의 확진 판정으로 장 카스텍스 프랑스 총리도 접촉자로 분류됐다. 프랑스 총리 관저(마티뇽)는 “총리가 마크롱 대통령과 만찬을 가져 접촉자로 판단된다”면서도 “아무런 증상도 없다”고 밝혔다. 총리 역시 자가격리에 돌입했다.

