"보완책 검토 함께 해야"

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소는 17일 기획재정부가 발표한 '2021년 경제정책방향'에 대해 기업을 위한 조치 강화를 환영하면서 보완책 검토의 필요성을 강조했다.

대한상의는 이날 논평을 통해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기가 장기화되는 상황에서 확장적 재정 기조를 유지하고 고용유지지원금 지속 지원, 유턴기업 지원 확대, 샌드박스 5법 정비 등 기업들을 위한 조치가 강화된 내용을 환영한다고 밝혔다.

그러면서 "내년 경제정책방향이 실제 정책으로 나타나 국내 산업과 시장에 활력을 불어넣길 바란다"며 "4차산업혁명 시대에 맞게 법제도 전반을 정비해 미래 산업을 선도할 기반이 마련되길 기대한다"고 말했다.

아울러 "기업부담 법안이 도입됨에 따라 우리 기업이 겪을 혼란과 애로를 줄일 수 있는 보완책도 함께 검토해주길 바란다"고 주문했다.

