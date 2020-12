[아시아경제 구은모 기자] 서울제약 서울제약 018680 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 50 등락률 -0.40% 거래량 166,237 전일가 12,450 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 서울제약, 주가 1만 1200원.. 전일대비 -2.61%실적주 옥석가리기가 핵심! 다음 ‘주가급등’ 시원하게 드립니다서울제약, 검색 상위 랭킹... 주가 2.69% close 은 PT SOHO INDUSTRI PHARMASI와 맺었던 86억원 규모의 치매 및 조현병 치료제 구강붕해필름(ODF) 공급 계약이 계약 상대방의 계약해지 통보로 해지됐다고 17일 공시했다. 서울제약 측은 “본 계약은 계약상대방인 PT SOHO INDUSTRI PHARMASI사의 시장 경쟁력 상실 및 제품허가 지연에 따라 계약해지 통보를 함에 따라 해지하게 됐다”고 설명했다.

또한 Darou Gostar Tadbir Nikan Co.와 맺었던 38억원 규모의 완제의약품 공급계약도 계약 상대방의 계약해지 통보로 해지됐다고 같이 공시했다. 서울제약 측은 “계약상대방인 Darou Gostar Tadbir Nikan Co.의 현지 시장성 약화 및 정치 경제적 제재 등의 사유로 계약 해지 통보를 함에 따라 해당 계약을 해지하게 됐다”고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr