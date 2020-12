삼기, 전기차 부품사업 본격화…"자회사 100억원 투자유치"

[아시아경제 유현석 기자] 삼기 삼기 122350 | 코스닥 증권정보 현재가 3,035 전일대비 110 등락률 +3.76% 거래량 485,448 전일가 2,925 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일삼기오토모티브, 삼기로 상호 변경 삼기오토모티브, 주주총회 소집…"수소자동차 사업 추가" close 는 자회사인 삼기 삼기 122350 | 코스닥 증권정보 현재가 3,035 전일대비 110 등락률 +3.76% 거래량 485,448 전일가 2,925 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일삼기오토모티브, 삼기로 상호 변경 삼기오토모티브, 주주총회 소집…"수소자동차 사업 추가" close 이브이(EV)가 3자 배정 유상증자로 100억원을 조달한다고 17일 공시했다.

신주 153만8462주를 발행하고 KDB산업은행과 소부장펀드인 파라투스가 증자에 참여한다. 주당 발행가액은 6500원이며, 조달총액은 100억원으로 KDB산업은행이 20억, 파라투스가 80억원 투자한다.

삼기이브이는 지난 10월 삼기에서 물적분할을 통해 전기차용 배터리 등의 관련사업을 핵심사업으로 집중 육성하기 위해 설립된 신설법인이다.

삼기이브이의 주된 제품은 전기자동차 배터리 모듈부품을 생산한다. 지난해 101억원 매출에서 2020년 3분기누적 244억원으로 고성장했다. 올해 매출은 300억원이 훌쩍 넘을 것으로 회사 측은 기대했다.

회사 관계자는 "이번 투자는 전기차용 배터리 모듈사업에 대한 삼기의 성장성을 시장에서 긍정적으로 평가한 것으로 투자자금은 관련사업의 확장을 위해 필요한 재원으로 사용될 것"이라고 밝혔다.

