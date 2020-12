"청소년들의 꿈 응원" 하나금융, '하나해피리더' 지원

학업, 예술, 체육 등 재능 있는 청소년 55명 하나해피리더 2기로 선발 및 후원

[아시아경제 조강욱 기자]하나금융그룹은 청소년들의 꿈을 응원하기 위해 ‘하나해피리더’를 선정·지원했다고 17일 밝혔다. 또 그들의 꿈을 담은 영상을 하나금융그룹 공식 유튜브 채널인 하나TV에 게시했다.

하나해피리더는 하나금융그룹의 미션인 ‘함께 성장하며 행복을 나누는 금융’을 실천하기 위해 청소년들을 대상으로 지난해부터 진행된 사회공헌 활동으로, 학업·예술·체육 등 다양한 분야에서 재능이 있는 청소년들을 선발해 장학금 후원 등의 지원을 하고 있다.

올해에는 총 55명의 중·고등학생들이 하나해피리더 2기로 선발됐다. 하나금융그룹은 초록우산어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 미래인재양성 지원을 위한 장학금 후원은 물론 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급 생계비 지원 등을 통해 사회적 어려움을 겪고 있는 청소년들이 꿈을 계속 키워갈 수 있도록 응원했다.

하나금융그룹은 공식 유튜브 채널 ‘하나TV’에, 하나해피리더 2기가 직접 출연해 ‘드림앤드로잉(꿈과 그림)’이란 주제로 ‘우리에겐 꿈이 있고, 희망찬 꿈을 꼭 펼치겠다’는 메시지를 전하는 영상을 게시했다.

하나금융그룹 사회가치팀 관계자는 “하나해피리더는 자신의 재능을 꽃피우기 위한 디딤돌을 찾는 아이들이 어려운 환경때문에 가능성을 잃지 않도록 마련됐다”며, “앞으로도 여러 청소년들의 밝고 희망찬 꿈이 현실화될 수 있도록 다방면으로 지원하겠다”고 밝혔다.

