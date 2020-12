'연말은 홈리데이' 이마트, 홈파티 밀키트·선물용 완구 할인 판매

코로나19발 집밥 문화 확산에

12월 밀키트 판매 4배↑

[아시아경제 차민영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 연말 연휴를 집에서 보내는 ‘홈리데이(홈(집)과 홀리데이(연휴)의 합성어)’가 각광받는 가운데 이마트가 집콕족을 위한 대규모 할인행사를 펼친다.

이마트는 오는 31일까지 가정간편식을 비롯해 즉석조리식품, 신선식품 등 먹거리를 저렴하게 판매한다고 17일 밝혔다. 신선식품은 22일까지 할인 판매한다.

홈파티용 피코크 먹거리를 행사카드 결제 시 20% 할인한다. 대표 상품으로 ‘피코크 잭슨피자 시카고 페퍼로니(535g)’와 ‘피코크 감바스·감바스 스파이시(각 280g)’을 각 6384원에, ‘피코크 레드와인소스 스테이크’를 1만4240원에, ‘피코크 마몰로 뉴욕 치즈케익(440g)’을 7984원에 준비했다. 이와 함께 23일까지 피코크 밀키트 매출 1위인 ‘피코크 오뎅식당 부대찌개(810g)’를 이마트e카드로 결제할 시 1인 1회 한정으로 9500원 할인한 3000원에 판매한다.

즉석조리식품과 제철 신선식품도 준비했다. 행사 기간 ‘어메이징 닭강정’을 3000원 할인한 1만980원에, ‘패밀리 초밥세트(30입)’와 ‘족발사새우(팩)’를 각각 2만4980원, 1만9800원에 선보인다. 크리스마스 패키지로 포장한 ‘크리스마스 샤인머스캣(3입)’은 3만5900원에, ‘크리스마스 딸기(1kg)’와 ‘크리스마스 감귤(3.5kg)은 각각 1만3900원, 8980원에 판매한다. 신세계포인트 회원을 대상으로 ‘브랜드 한우 전품목’을 30% 할인해주며, ‘남해안 생굴(250g·봉)’도 2000원 할인된 7980원에 판매한다.

이와 함께 오는 27일까지 선물·홈파티용 완구 행사를 준비, 완구 전품목을 대상으로 행사카드로 10만원 이상 구매 시 2만원 할인하는 프로모션을 진행한다. 유명 브랜드 코리아보드게임즈와 해즈브로의 보드게임 총 350여종을 20% 할인하며, 대표 품목으로 '루미큐브 클래식'을 2만6000원에, '모노폴리 K부동산'을 1만5900원에 판매한다.

코로나19로 인해 집에서 요리하는 트렌드는 확산되는 중이다. 이마트의 이달 1~15일 밀키트 매출은 전년 대비 335.4%나 늘었다. 같은 기간 채소와 돈육이 각 17.8%, 26.9% 늘었고 조미료와 소스·오일류도 25.6% 신장했다.

최훈학 이마트 마케팅담당은 “크리스마스와 연말을 집에서 기념하는 고객들을 위해 다양한 먹거리 할인 혜택을 준비했다”며, “알찬 연휴를 보낼 수 있도록 보드게임 등 즐길거리도 저렴하게 선보인다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr