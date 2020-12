서울시, 19일 강남순환도시고속도로 19.7㎞ 전구간 개통

매헌지하차도 과천방향 2차로 개통 … 양재IC·염곡사거리 신호대기 없이 통과

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 강남순환도시고속도로 매헌지하차도 수서 방향 2개 차로에 이어 반대 방향인 과천 방향 2개 차로를 오는 19일 오후 2시부터 전면 개통한다고 17일 밝혔다.

이에 따라 금천구 독산동에서 강남구 구룡터널사거리까지 서울남부를 동서로 연결하는 강남순환도시고속도로 19.7㎞ 전구간이 개통된다.

앞서 과천(안양) 방향에서 매헌지하차도 수서 방향을 이용하기 위한 1개 차로는 지난 11일 오후 개통됐다.

시는 복공판 철거, 보도 설치, 차도 포장 등 매헌지하차도 상부 복구공사를 내년 9월까지 완료할 예정이다.

강남순환도시고속도로 선암IC와 염곡동서지하차도(서초구 양재동) 사이에 위치한 매헌지하차도를 이용하면 양재IC와 염곡사거리를 신호대기 없이 통과할 수 있다. 출퇴근 시간대에 경부고속도로를 이용하는 차량의 간섭이 해소돼 양재IC와 염곡사거리 주변 교통 흐름이 원활해질 것으로 기대된다.

매헌지하차도는 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 중 일부로 왕복 5차로, 연장 900m, 공사비 약 582억원이 투입됐다.

시는 공사로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 장비와 인원을 집중적으로 투입해 개통시기를 당초 2021년 9월에서 올해 12월로 9개월 단축했다.

강남순환도시고속도로는 2014년 9월 구룡지하차도가, 2016년엔 7월 민자구간(금천TG, 선암TG)과 소하 JCT, 호암대교, 우면산고가, 2019년 12월엔 금하지하차도, 염곡동서지하차도가 각각 개통됐다.

이번 매헌지하차도까지 개통되면 그동안 정체가 심한 선암IC(민마루고개)~양재대로(염곡사거리) 구간과 양재대로(염곡사거리)~선암IC(민마루고개)구간 및 선암IC 진출입 교통여건이 크게 개선될 전망이다.

또 서부간선도로, 서해안고속도로, 광명시 도시계획도로, 수원~광명고속도로 및 시흥대로와 연계한 서울시 내·외부 환상형 순환체계가 구축됨으로써 교통용량 분산을 유도하고 서울 내·외곽 및 인접 도시간의 균형적인 발전도 기대된다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr