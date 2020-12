남산예술센터 '장벽없는 온라인 극장'…시즌 공연 4편 온라인 공개

[아시아경제 박병희 기자] 서울문화재단은 오는 23~30일 서울문화재단 공식 유튜브 채널과 네이버TV를 통해 연극 4편을 선보인다.

공개되는 작품은 남산예술센터 시즌 프로그램 4편이다. ▲23~24일 한국 사회의 아픔을 이야기한 '아카시아와, 아카시아를 삼키는 것(작·연출 김지나)', ▲25~26일 한국 기독교의 보수화를 비판하고 소수자 혐오 문제를 짚는 '남산예술센터 대부흥성회(쿵짝 프로젝트 공동창작/연출 임성현)', ▲27~28일 진실을 밝히기 위한 복수의 여정을 그린 '왕서개 이야기(작 김도영/연출 이준우)', ▲29~30일 한강 작가의 소설 '소년이 온다'를 무대화한 '휴먼 푸가(원작 한강/연출 배요섭)'이 공개된다.

이 중 '왕서개 이야기'와 '휴먼 푸가'는 월간 한국연극 '2020 공연베스트7'에 선정됐다. '왕서개 이야기'는 한국연극평론가협회 '올해의 연극 베스트3'에도 선정됐다.

서울문화재단은 '장벽 없는 온라인 극장'이라는 프로그램으로 이번 공연 4편을 선보인다.

남산예술센터는 지난해부터 시즌 프로그램 배리어프리(Barrier-Free) 공연을 제작했다. '모두에게 장벽 없는 극장'을 목표로 장애 관객들의 극장 접근성을 높일 수 있는 방법을 꾸준히 모색해왔다. 올해는 많은 극장들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인 공연을 진행하는 상황에서 남산예술센터는 실제 극장이 아닌 온라인에서도 존재하는 장애 관객의 장벽을 없애고자 '장벽 없는 온라인 극장'을 운영한다.

이번에 공개되는 4개 작품의 공연 영상은 청각장애인을 위해 자막해설과 수어통역을, 시각장애인을 위해 음성해설이 있는 두 가지 버전으로 제작됐다.

영상은 각 상영일 오전 10시부터 다음날 오후 10시까지 총 36시간 동안 서울문화재단 공식 유튜브 채널과 네이버TV를 통해 무료로 시청할 수 있다. 단 '남산예술센터 대부흥성회'는 상영 예정일의 오후 3시에만 각각 공개되고 이외에는 시청이 불가하다.

'장벽 없는 온라인 극장'에 대한 자세한 내용은 남산예술센터 홈페이지를 참조하면 된다.

