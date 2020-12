올해말부터 서울∼춘천, 대구∼부산 고속도로 통행료 인하

[아시아경제 장세희 기자]올해 말부터 서울∼춘천 고속도로와 대구∼부산 고속도로 통행료가 인하된다.

기획재정부는 16일 안일환 기재부 2차관 주재로 민간투자사업심의위원회를 열고 고속도로 통행료 인하 등 7개 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

위원회는 서울∼춘천 고속도로와 대구∼부산 고속도로 사업의 변경실시협약안을 각각 의결했다.

서울∼춘천 고속도로 통행료는 현행 5700원에서 4100원으로, 대구∼부산 고속도로 통행료는 현행 1만500원에서 5000원으로 각각 내린다.

위원회는 서울 은평구 새절역(지하철 6호선)과 관악구 서울대입구역(지하철 2호선)을 잇는 서부선 경전철(도시철도) 사업을 민자사업으로 지정하고 제3자 제안공고안을 의결했다.

또 서울시는 제3자 제안공고를 거쳐 내년 상반기에 협상 대상자를 지정할 계획이다.

위원회는 또 덕정∼수원 구간(74.8㎞)에 최고속도 시속 180㎞의 초고속 광역전철을 도입하는 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 사업을 민간투자사업으로 지정하고 민간투자시설사업기본계획안을 의결했다. 국토부는 내년 상반기에 협상 대상자를 지정할 계획이다.

위원회는 부산 금강공원 케이블카 현대화 사업에 대해 민간투자사업 대상시설로 적정하다는 결론을 내렸다.

춘천 하수처리장 시설개선 및 증설 사업은 시급성을 고려해 적격성 조사를 간소화하기로 했다.

