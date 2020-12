[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 ‘2020 하반기 서울창의상’을 수상한 직원들을 축하했다.

영등포구 도로과 천석기 도로계획팀장, 최근용 도로개선팀장, 함대용 도로개선팀 주무관은 비온 뒤 도로 물고임 해소를 위한 ‘배수장치 및 신공법’ 특허기술 개발 공로를 인정받아 혁신시책부문 최우수상을 수상했다.

또 ‘구 홈페이지 내 사유지 도로정보 플랫폼 구축’과 ‘상인주도의 영등포전통시장 중앙노점 환경정비’로 부동산정보과, 일자리경제과 각각 장려상을 수상했다.

채현일 구청장은 “기발하고 혁신적인 아이디어로 구민 생활편의 제고를 위해 힘써준 직원분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 다양한 행정혁신 사례 발굴을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr