부산시, 기장 해안에 ‘스마트양식 클러스터’ 착공

해양·신산업 융합실현 해양수산 경제혁신 기반 조성

16일 착공, 내년 8월 테스트베드, 2022년 8월 준공

고소득 어종 생산 증대, 스마트 양식기술 보급·확대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고소득 어종 양식기술 개발과 생산성을 올리기 위한 ‘스마트양식 클러스터 기반조성공사’가 16일 착공한다.

부산시가 추진 중인 ‘스마트양식 클러스터’는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 활용해 자동화·지능화한 스마트양식 테스트베드와 배후부지 기반을 조성하는 사업이다.

부산시는 2019년 1월 해양수산부 공모사업에서 최종 선정돼 2020년 2월 기본계획을 수립했다. 올해 2~11월 기본 및 실시설계, 재해·환경·문화재 등 관련 협의를 마무리하고 이날 착공에 들어간다.

2021년 8월에는 테스트 베드(건축물) 설계를 완료하고, 2022년 8월에는 토목·건축 등 전체공사를 마칠 계획이다.

부산시는 국비 220억원 등 총 400억원(국비 220, 시비 120, 자부담 60)을 투입해 스마트양식 클러스터를 1단계 조성한다.

위치는 기장군 일광면 부경대 수산과학연구소 안이며, 부지면적은 6만7320㎡, 연면적 1만㎡의 건물을 구축하고, 정보통신기술(ICT), 사물인터넷(IoT) 접목 순환여과식 시설, 빅데이터 센터, 해수 및 담수 취·배수 시설, 도로 등 배후부지 기반시설도 조성한다.

이후 2단계로 배후부지에 민간기업의 입주 지원 사업을 확대하고, 3단계로 2025년까지 생산·유통·가공·수출과 관광이 집적된 대규모 첨단 수산복합 산업단지를 완성한다.

변성완 부산시장 권한대행은 “포스트 코로나 시대 경제·사회구조 변화에 대응하고, ICT 융·복합과 친환경으로 산업의 체질을 변화시키는 데 스마트양식 클러스터의 역할이 매우 중요하다”며, “고소득 어종의 생산성 증대와 기술개발 등으로 양식산업의 혁신을 선도하고 미래 고부가가치 산업의 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr