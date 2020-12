외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 2주 연속 순매도를 기록했다.

13일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 7일부터까지 11일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조1932억원을 순매도했다. 코스피시장에서 2조2742억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 812억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK이노베이션이었다. 외국인은 지난 주 SK이노베이션을 971억원 순매수했다. 뒤이어 LG전자를 703억원 사들였다. 이밖에 삼성SDI(672억원), 아모레퍼시픽(610억원), 한국전력(448억원), 신한지주(414억원), 삼성전기(349억원), LG생활건강(330억원), CJ제일제당(319억원), 셀트리온제약(300억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1조70억원 순매도했다. 이어 삼성전자우를 4088억원 팔았다. 이밖에 SK하이닉스(3955억원), 카카오(2386억원), 셀트리온(1696억원), 셀트리온헬스케어(1575억원), 현대차(1485억원), LG화학(1378억원), 삼성바이오로직스(741억원), 명신산업(494억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 매도세는 속도 조절이라는 분석이다. 방인성 케이프투자증권 연구원은 "12월 둘째주부터 외국인들의 매수세가 부진해짐에 따라 일각에서는 외국인 순매수 행진이 중단될 것이라는 우려도 제기되고 있다"면서 "그러나 액티브, 패시브 성향의 외국인들 모두 한국 증시 비중을 최근 확대하는 과정에서 가격 부담에 노출된만큼 템포조절의 성격으로 매수 강도를 조절하는 것으로 판단된다"고 말했다.

