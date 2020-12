네이버 AI 쇼핑 추천 기술, 비인기상품 선택률 6.2배 더 높다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 인공지능(AI) 상품 추천 기술로 후기가 적은 비인기상품에 대한 이용자 선택이 늘었다고 13일 밝혔다.

이건웅 고려대 경영대학 교수 연구진이 만든 'D-커머스리포트 2020'에 따르면 네이버 쇼핑에서 AI 상품 추천 기술인 'Ai템즈'를 통한 이용자 선택률은 인기 상품 대비 후기가 적은 비인기상품에서 6.2배 높게 나타났다.

신규 상품에 대한 이용자 선택률은 비신규 상품에 비해 약 1.2배 높았다.

네이버는 "Ai템즈가 빅데이터를 바탕으로 사용자 취향에 맞는 상품을 추천하기 때문에 기존 검색 서비스에서 중요 요소로 판단되던 후기 수, 상품의 나이 등 인지도의 중요성을 감소 시키고 사용자 취향에 맞는 추천 상품에 대한 선택 가능성을 더 높인 것으로 풀이된다"고 설명했다.

또 AI기술이 사용자 경험 대체 효과를 높여주는 것으로 나타났다. 사용자 경험이 중요한 상품군인 패션의류, 스포츠·레저에서의 선택률이 검색만으로도 상품 가치를 파악할 수 있는 전자제품·식품류 등 상품군보다 5.5배 높았다.

AI 기술이 구매 전 상품 가치에 대한 사용자 경험을 대체하고 불확실성을 완화해주기 때문에 사용자 선택률을 높인 것으로 해석된다고 회사 측은 밝혔다.

이 교수는 "Ai템즈가 상품·상점간 양극화 현상을 줄여주는 이른바 '슈퍼스타' 쏠림 현상을 완화하며, 디지털뉴딜 중요성이 부각되고 있는 현시점에서 AI를 통한 균형 성장에 대한 중요한 사회경제적 시사점을 제공하고 있다"고 말했다.

