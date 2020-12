반도체 수출 비중, 2년 만에 20%선 회복할 듯

11월까지 19.4%…10대 상품 의존도, 21년 만에 최저치 전망



[아시아경제 문채석 기자] 올해 우리나라 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 2년 만에 다시 20% 선을 회복할 가능성이 커졌다.

13일 산업통상자원부에 따르면 올해 1~11월 반도체 수출액은 897억원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했다.

같은 기간 우리나라의 총수출액(4615억달러) 중 19.4%에 해당하는 값으로, 전체 수출 품목 중 비중이 가장 크다.

관세청 통계를 보면 12월 1~10일 반도체 수출액은 전년 동기 대비 52.1%나 늘었다.

이런 반도체 성장세는 남은 한 달간 이어질 것으로 보인다.

올해 연간 기준으로 전체 수출에서 차지하는 비중이 20%를 넘어설 수 있을 것으로 전망된다.

반도체는 슈퍼사이클(초호황기)이던 지난 2018년 역대 최대 실적에 힘입어 전체 수출에서 차지하는 비중이 20.9%를 기록하며 처음으로 20% 선을 돌파했다.

지난해엔 미중 무역분쟁과 반도체 단가 하락 등으로 수출이 부진하면서 비중이 17.3%까지 떨어졌다.

올해 반도체 수출은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 재택근무와 원격수업, '집콕' 문화 등의 확대로 수요가 늘면서 꾸준히 호조를 보였다.

7~11월 5개월 연속 성장세를 나타낸 가운데 3개월 연속으로 두 자릿수대 증가율을 기록했다.

특히 시스템 반도체의 연간 수출은 역대 최고 실적인 2018년 수준을 넘어서며 상승세를 견인했다.

단, 반도체를 포함한 10대 주력상품이 전체 수출에서 차지하는 비중은 21년 만에 최저치를 기록할 전망이다.

한국무역협회의 '10대 수출상품' 통계에 따르면, 올해 1~10월 10대 상품 수출액은 2262억달러로 총수출액(4156억달러)에서 차지하는 비중이 54.4%로 집계됐다.

이런 추세라면 올해 연간 기준으로 10대 상품 수출액 비중은 1999년(52.3%) 이후 21년 만에 최저치로 떨어질 것이 확실시된다.

우리나라의 10대 상품 수출 비중은 1999년 이후로 꾸준히 상승해 2009년 62.4%까지 높아졌고, 그 뒤로 조금씩 하락해 2012년부터는 50% 후반대를 맴돌았다.

품목별로 보면 자동차(7.9%→7.2%), 석유제품(7.5%→4.9%), 자동차부품(4.2%→3.5%), 평판디스플레이 및 센서(3.8%→3.4%), 철강판(3.4%→3.2%), 무선통신기기(2.6%→2.5%) 등 10개 중 6개 품목의 수출 비중이 작년보다 감소했다.

반도체(17.3%→19.5%), 합성수지(3.7%→3.8%), 선박해양구조물 및 부품(3.7%→3.8%) 등 3개 품목은 수출 비중이 커졌다.

10대 상품에 대한 수출 의존도가 낮아진 것은 저유가 여파로 석유제품의 수출 비중이 큰 폭으로 감소한 반면 바이오헬스, 화장품 등 유망 품목의 수출이 확대됐기 때문이다.

바이오헬스는 올해 1~11월 수출액이 122억4000만달러로 전년 동기 대비 49.0% 늘었다. 화장품은 68억9000만달러로 15.7% 증가했다.

수출당국 관계자는 "반도체처럼 세계 시장에서 경쟁력이 높은 오랜 효자 품목의 수출이 계속 탄탄하게 받쳐주는 동시에 새로운 고부가가치 상품의 수출 비중을 늘리는 게 중요하다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr