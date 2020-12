"조선일보 전광판 중학생한테 다 털렸죠?" 범인 잡혔다

[아시아경제 나한아 기자] 1년 전 부산 시내 한 언론사 전광판에 '조선일보 전광판 중학생한테 다 털렸죠?'라는 조롱성 문구를 띄운 사람이 중학생의 소행인 것으로 확인됐다.

부산경찰청은 정보통신망법 위반 혐의로 중학생 A군을 붙잡아 조사하고 있다고 13일 밝혔다.

A군은 지난해 12월 14일 오후 1시 28분께 부산 부산진구 부전동 한 건물에 설치된 디지틀조선일보 전광판에 조롱성 문구를 띄운 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 당시 전광판 운영 업체가 원격 제어 용도로 사용하던 외국 프로그램을 자동 업데이트하면서 아이디와 비밀번호를 포함한 로그인 화면이 이 전광판에 표출됐다. 이를 본 A군은 화면에 뜬 이 프로그램에 접속해 조롱성 문구를 게시했다.

경찰은 사건 발생 직후 내사에 착수하고 인터폴 등과 국제 공조 수사까지 벌여 A군 신원을 확보했다. 경찰 조서에서 A군은 단순 호기심 때문에 했다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A군이 형사미성년자여서 가정법원으로 송치할 예정"이라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr