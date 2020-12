'임세미와 이혼' 이경영, "재혼설? NO…마흔 후반 여자친구와 교제"

[아시아경제 김봉주 기자] 재혼설은 사실이 아니라며 일축한 배우 이경영 측이, 여자친구와 교재 사실을 밝혔다.

10일 이경영 소속사 다홍엔터테인먼트 측은 "이경영씨가 40대 후반의 비연예인 여성과 결혼을 전제로 약 1년째 교제 중"이라면서도 "아직 구체적인 결혼 계획은 없다"고 밝혔다.

이어 "지인의 소개로 처음 인연을 맺었고, 여자친구는 마흔 후반의 나이"라고 말했다.

앞서 이경영은 지난 1997년 배우 임세미와 결혼했지만, 그 이듬해인 1998년 이혼했다.

한편 이경영은 1987년 영화 '연산일기'로 데뷔한 뒤 드라마와 영화의 경계를 넘나들며 활발한 작품 활동을 펼치고 있다.

그는 영화 '해적 : 바다로 간 산적' '군도 : 민란의 시데' '무명인' '암살' '허삼관' '백두산' 등을 비롯해 드라마 '나인룸' '미스트' '부부의 세계' '하이에나' 등에 출연했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr