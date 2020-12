대구시, '亞太 안티에이징 컨퍼런스' 온라인 개최

11~13일 대구 엑스코서 학술행사 20개국 800명 참가 … 수출상담회, 별도로 열려

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '2020 제3회 아시아·태평양 안티에이징 컨퍼런스'(APAAC)가 11일부터 13일까지 사흘 동안 대구 엑스코에서 열린다.

10일 대구시에 따르면 '아시아·태평양 안티에이징 컨퍼런스'는 대한의사협회가 승인하고 한국관광공사에서 우리나라 4대 케이컨벤션(K-Convention)으로 지정한 신뢰도 높은 국제학술행사다.

컨퍼런스는 해외의사 연수생을 위한 안티에이징 분야 온라인 연수 학술행사와 온라인 산업전을 통한 의료기기·화장품기업 수출 상담회로 나뉘어 진행된다.

학술행사에는 해외의사 온라인 연수생 590명을 포함해 총 20개국 800명이 참가할 예정이다. 대구 지역에 강점이 있는 피부과, 성형외과, 모발이식, 치과 등에 대한 최신이론과 수술 전 과정을 녹화해 송출한다. 코로나19 상황에 맞춰 준비한 온라인 산업전에는 의료기기·화장품 분야 31개 기업이 해외바이어 54개사와 온라인 비즈니스 상담을 진행할 예정이다.

특히, 올해 행사는 코로나19로 인해 온라인 회의채널 11개를 동시에 접속하는 첨단 ICT 기술을 적극 활용, 전 세계 20개국 의사들에게 연수 과정 전체를 중국어와 영어로 온라인 생중계한다. 국제학술행사에서는 처음 선보이는 첨단 ICT 회의 시스템으로 비대면 국제행사의 모범사례가 될 것이란 게 대구시의 설명이다.

아태 안티에이징 컨퍼런스 조직위원장인 홍의락 대구시 경제부시장은 "코로나19로 인해 대내외적으로 정말 힘든 가운데에서도 프로그램 준비와 참가기업 유치까지 헌신적으로 도와주신 의료계에 깊이 감사드린다. 메디시티 대구의 우수한 의료기술이 세계에 널리 알려지고 보다 많은 분들에게 도움이 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr