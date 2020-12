글로벌 CFO 79% "투자자들 장기적 가치 정보요구 증가"

EY, 전 세계 재무총괄 임원800명 설문조사

[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 기업의 최고재무책임자(CFO) 10명 중 8명이 장기적 가치 창출에 대한 투자자들의 관심과 요구 사항이 갈수록 많아지고 있다고 밝혔다.

10일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영에 따르면 글로벌 기업의 고위 재무 총괄 임원 중 79%는 주주 등 이해 관계자 모두를 위한 장기적 가치 창출 방안에 대해 더 많은 정보를 요구하는 투자자가 늘고 있다고 밝혔다. EY는 최근 CFO, 재무총괄 등 전 세계 기업의 고위 재무 담당 임원 800명을 대상으로 설문조사를 진행했다.

글로벌 CFO들은 코로나19 이후 기업의 미래를 재편하는 데 있어 CFO들의 역할이 갈수록 중요해지고 있다는 인식을 갖고 있었다. 응답자 86%는 CFO들이 현재 기업의 가치를 보호하는 것과 동시에 소속 회사의 지속 가능한 성장을 추진해야 한다고 답했다. 특히 10명 중 8명(82%)은 시장에서 CFO를 장기적 가치의 ‘수호자’로 바라보는 시각이 확산하고 있다고 강조했다.

장기적 가치 창출의 일환으로 디지털 혁신(Digital Transformation) 총괄이라는 새로운 과제도 CFO가 담당해야할 주요 임무가 될 것이라는 예측이 나왔다. 이 같은 업무를 추진하는 과정에서 CFO들이 같은 ‘C-레벨’ 경영진과 협업을 강화해야할 필요성도 언급됐다. 이번 조사에서 CFO 52%는 최고인사책임자(CHRO)와 협업 수준이 제한적이거나 전무하다는 의견을 내놨다.

마일스 코슨(Myles Corson) EY 재무회계자문서비스(FAAS) 글로벌 전략·시장 리더는 “재무 전문가들은 앞으로 인재, 브랜드, 혁신, 문화 등 기업 자산의 장기적 가치 창출 기여도를 반영한 전사적 가치 창출의 기틀을 마련해야 한다”며 “재무와 비재무 실적을 통합하는 것은 재무 전문가의 필수 임무”라고 설명했다.

또 대다수의 글로벌 재무 전문가들은 앞으로 5년 안에 보다 개방적인 미래형 재무 기능이 현실화할 것이라고 관측했다. 이번 조사 응답자의 4분의 3(77%) 이상은 2025년까지 재무관리 IT 시스템이 ‘온 프레미스(On-premise)’보다 ‘클라우드 네이티브(Cloud-native)’ 기반으로 변할 것으로 예상했다. 회사 내 설치된 자체 전산 서버에 의존하지 않지 않는 클라우드 친화적인 방식으로 재무 시스템과 업무가 바뀐다는 예측이다. 74%는 기업의 재무 기능이 블록체인 기반 환경에 편입될 것이라고 답변했다.

마일스 코슨 리더는 “고위 재무 책임자들은 당장 눈앞에 놓인 문제 해결이나 단기적 미래 그 이상을 내다봐야 한다”며 “재무가 위험 회피, 비용 관리 중심의 업무라는 인식은 이제 구시대적인 사고가 될 것”이라고 강조했다.

