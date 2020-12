산청군, 수정 벌 지원사업 … 양봉농가 큰 호응

전체 딸기 농가 90%에 봉군 4200군 지원

딸기는 노동력 절감·양봉은 수익 증대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군농업기술센터가 딸기 농가의 노동력 절감 등 수익성 개선을 위해 수정 벌 지원사업을 실시, 딸기는 물론 양봉 농가에도 호응을 얻고 있다.

군은 전체 농가의 약 90%에 해당하는 700여 딸기 농가에 4200군의 봉군을 지원했다고 10일 밝혔다.

수정 벌 지원사업은 기후변화에 대응하는 한편 고품질 농산물 생산과 농가 경영비 절감을 위해 마련됐다.

센터는 지난 11월부터 차례로 수밀·월동 능력과 화분 매개 능력이 뛰어난 봉군을 딸기 농가에 공급했다.

수정 벌 지원 사업은 딸기 농가의 노동력을 절감시키는 대표적인 노동력 절감 사업이다.

딸기 농가의 소득 증대로 직결돼 농가의 큰 환영을 받고 있다.

특히 겨울철 수정 벌 납품으로 지역 양봉 농가의 수입에도 큰 도움을 주는 등 지역경제 활성화에도 이바지하고 있다.

군 농업기술센터 관계자는 “딸기 수확에 꼭 필요한 수정 벌 사업인 만큼 내실 있는 사업으로 농가에 도움이 되도록 하겠다”며 “앞으로도 농가 수익을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

산청군 양봉 농가들은 벌꿀은 물론 피로 해소와 다이어트에 효과가 있는 발화분, 항산화 효능을 지닌 프로폴리스, 로열젤리 등 다양한 양봉 제품을 생산하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr