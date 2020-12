윤석열 검찰총장의 징계 여부와 수위 등을 결정짓는 검사징계위가 열린 10일 추미애 법무부 장관이 경기도 정부과천청사를 나서고 있다./과천=김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.