교원 웰스, 렌탈 계정 80만 돌파…‘정수기·식물재배기 판매호조’에 전년比 14%↑

위생가전·가정용 식물재배기가 계정 확대 이끌어

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹 건강가전 종합 브랜드 웰스(Wells)는 렌탈 계정이 80만을 넘었다고 9일 밝혔다,.

지난해 말 70만 계정을 기록한 웰스는, 올해 정수기, 비데 등 주요 제품과 가정용 식물재배기 웰스팜의 인기에 힘 입어 지난해 보다 약 14% 이상 렌탈 계정수가 늘었다고 설명했다.

교원 웰스 대표 위생가전인 정수기와 비데 판매량이 크게 늘며 계정 확대를 이끌었다. 웰스 정수기는 ‘웰스 tt UV+’, ‘웰스더원’ 등 위생 특화 기능을 갖춘 제품을 중심으로 전년보다 약 20% 판매량이 증가했다.

웰스 비데 또한 겨울 성수기 전인 3분기까지 고른 성장을 기록, 전년 대비 30% 이상 증가한 판매고를 기록했다. 연 평균 4% 정도 성장하는 국내 비데 시장 성장률 대비 7배이상 큰 수치다.

아울러 가정용 식물재배기 웰스팜도 판매량 증가와 함께 시장에 안착했다. 웰스는 올해 초 1년 단위 약정기간과 기기 대여료가 없는 공유렌탈 서비스를 론칭, 웰스팜에 접목했다. 이를 통해 기능성 채소 모종 정기 구독 방식으로 웰스팜 서비스를 전환했다.

웰스 측은 웰스팜 엔지니어가 직접 2개월 단위 모종 정기 배송 및 점검 서비스를 제공하는 등 식물재배를 원하는 고객 누구나 쉽게 이용 할 수 있도록 한 것이 주효했다고 분석했다. 웰스팜은 전년보다 두 배 이상의 판매량을 기록하며, 누적 판매 2만 3천여 개를 넘어섰다.

교원그룹 관계자는 “사상 유래 없는 팬데믹으로, 출시가 지연됐던 제품들을 순차적으로 출시해 올해 성장세를 내년에도 이어갈 것”이라며, “가전 사용 환경이 크게 바뀐 만큼 소비자 취향과 성향에 부합하는 생활 맞춤 가전을 지속적으로 선보이겠다” 고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr