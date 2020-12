카카오게임즈 신작 '오딘', 대만 시장 공략 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 신작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘: 발할라 라이징'으로 대만 시장을 공략한다.

카카오게임즈는 8일 오딘: 발할라 라이징의 대만 현지 서비스명을 '오딘: 신반'으로 결정했다고 밝혔다. 오딘:신반은 중국어로 '신의 심판' 혹은 '신의 배신'이라는 이중적 의미를 지닌다.

카카오게임즈는 오딘의 대만 공식 사이트와 유튜브 계정을 열고 게임 정보를 공개했다.

공식 사이트에서는 게임 공간의 정보와 메인 슬로건 등을 확인할 수 있다. 유튜브에서는 공식 트레일러 영상도 공개된다. 이 영상은 지난달 열린 '지스타 2020'에서 처음 공개돼 누적 조회 수 220만 건 이상을 기록하는 등 인기를 끌었다.

오딘: 발할라 라이징은 '블레이드'로 유명한 김재영 대표가 설립한 라이온하트 스튜디오의 첫 작품으로 북유럽 신화의 세계관, 폭발적 전투 쾌감을 선사하는 대규모 전쟁 등의 콘텐츠를 갖췄다.

