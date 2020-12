[아시아경제 이관주 기자] 바디텍메드 바디텍메드 206640 | 코스닥 증권정보 현재가 26,450 전일대비 1,750 등락률 -6.21% 거래량 764,545 전일가 28,200 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 바디텍메드, 122억6620만원 규모 공급계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 자기주식 보통주 5950주를 처분하기로 결정했다고 8일 공시했다. 처분예정금액은 1억1088만4200원으로, 회사 측은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부라고 밝혔다.

