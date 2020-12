서경덕 교수, 김치 기원 왜곡 中 바이두 백과에 항의→'삭제 완료'

서 교수 "한복·김치 등 우리 문화 지켜나갈 것"

[아시아경제 임주형 기자] 서경덕 성신여대 교수는 김치의 기원이 중국이라는 내용을 실은 중국 '바이두' 측에 항의 메일을 보냈다고 8일 밝혔다. 이날 바이두 백과사전에서는 문제가 됐던 문구가 삭제된 것으로 확인됐다.

서 교수는 이날 보낸 항의 메일에서 중국 최대 인터넷 사이트인 바이두 백과사전에도 '한국 김치는 중국에서 기원했다'는 취지의 잘못된 소개를 발견했다며 "이는 명백한 거짓이다"라고 지적했다.

이어 "김치에 관해 제대로 된 정보를 모르는 것 같아 김치의 역사, 문화에 대한 올바른 자료를 첨부한다"며 "꼭 확인해 보고 잘못된 정보를 반드시 바로 잡아라"라고 강조했다.

그러면서 "최근 중국에서 한국 고유의 문화를 자신의 것이라 억지 주장을 펼치고 있는데, 국제적인 망신을 당하기 전에 타국의 문화를 존중할 줄 아는 마음부터 갖길 바란다"고 충고했다.

한편 서 교수가 항의 메일을 보낸 이날 오후 4시 기준 바이두 백과사전에서는 문제가 됐던 문구 "한국 김치는 중국에서 기원했다(韓國泡菜源于中國)"가 삭제 조처된 것으로 확인됐다.

앞서 서 교수는 최근 '한복은 중국 명나라 전통 의상인 한푸에서 유래했다'는 취지의 일부 중국 누리꾼들 주장을 받아들여, 한복 의상을 삭제한 스타일링 게임 '샤이닝니키' 제작사 페이퍼게임즈에도 지난달 26일 항의 메일을 보낸 바 있다.

이에 대해 서 교수는 "최근 중국에서는 한복, 판소리, 김치 등 한국의 고유 문화를 자신들의 것으로 억지 주장을 펼치고 있는데, 역사적인 팩트를 가지고 당당하게 맞서 우리의 문화를 지켜나가겠다"고 강조했다.

또 서 교수는 조만간 한복 및 김치 등에 관한 영상을 다국어로 제작, 중국 및 전세계 네티즌들에게 한국 고유 문화를 제대로 알릴 계획이다.

한편 최근 중국 한 매체에서 '중국은 김치산업의 세계 표준'이라는 취지로 왜곡 보도하며 김치 진위 논란이 불거진 바 있다.

지난달 29일 중국 '환구시보'는 "중국의 절임채소인 파오차이를 국제표준화기구(ISO)가 국제 표준으로 정했다"며 "한국 김치도 파오차이에 해당하므로 이제 중국이 김치산업의 세계 표준"이라고 보도했다.

그러나 이는 오류가 있는 정보로 확인됐다. 농림축산식품부는 이같은 중국 매체의 주장에 대해 설명자료를 내고 "파오차이에 관한 국제 표준 제정과 한국 김치는 전혀 관련이 없다"고 반박했다.

농식품부 설명에 따르면 한국 김치는 지난 2001년 국제연합 국제식량농업기구 산하 국제식품규격위원회에서 이미 국제표준으로 정한 바 있다. 파오차이와는 별개의 식품임을 인정받은 것이다.

한편 파오차이는 소금에 절인 채소를 발효하거나 끓인 뒤 발효하는 중국 쓰촨의 염장채소 음식이다.

