日 경상수지 두달연속 흑자폭 확대…76개월째 흑자 행진

10월 흑자폭 전년동기比 15.7%↑

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 일본의 10월 경상수지 흑자폭이 두달 연속 확대됐다고 8일 NHK방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 일본 재무성은 이날 10월 국제수지(속보치) 동향 자료를 통해 10월 일본의 경상수지 흑자 규모는 전년동기대비 15.7% 증가한 2조1447억엔(약 22조3600억원)를 기록했다. 이로써 일본의 경상수지 흑자는 76개월(6년4개월) 연속 이어졌다.

경상수지를 이루는 주요 항목인 무역수지는 9711억엔 흑자를 기록했다. 수출액이 6조3198억엔으로 집계돼 지난해 같은 기간보다 3.2% 감소했지만 수입액은 5조3488억엔으로 15.2% 줄어들면서 무역 흑자 규모가 확대됐다.

여행수지를 포함하는 서비스수지는 코로나19 관련 출입국 규제로 인해 방일 외국인이 크게 줄면서 3846억엔의 적자를 기록했다. 여행수지는 235억엔 흑자에 머물렀다. 해외투자로 얻는 이자와 배당소득을 반영한 1차 소득수지는 10월 흑자액이 전년동월대비 2.6% 줄었다.

일본 정부는 이와 함께 3분기(7~9월) 실질 국내총생산(GDP) 전망치를 상향 조정했다. 일본 내각부가 발표한 수정 전망에 따르면 연간 GDP 증가율은 22.9%를 기록할 것으로 예상됐다. 이는 잠정치(21.4%)보다 1.5%포인트 높은 것이다.

일본 정부는 코로나19 상황에서도 경제 활동이 단계적으로 재개된데 힘입어 전분기(4~6월)의 충격적인 역성장을 딛고 4개 분기 만에 플러스 성장을 달성한 것으로 분석했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr