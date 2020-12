손경식 한국경영자총협회 회장과 도미타 코지 주한일본대사가 8일 서울 중구 조선호텔에서 열린 '주한일본대사 초청 경총 회장단 간담회'에 참석해 의견을 나누고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.