누리텔레콤, 그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 사업자 선정

아파트 20만 가구 클라우드 기반 에너지 서비스 플랫폼 국내 첫 적용

[아시아경제 박형수 기자] 정부가 추진하는 그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 사업에 누리텔레콤 누리텔레콤 040160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,210 전일대비 160 등락률 +1.99% 거래량 112,092 전일가 8,050 2020.12.08 10:02 장중(20분지연) 관련기사 누리텔레콤, 반월·시화 산업단지 스마트에너지플랫폼 구축사업 참여누리텔레콤, 창원 산업단지 스마트에너지플랫폼 구축 사업 참여누리텔레콤, 수익성 개선…3분기 누적 영업익 56억 close 이 최종 사업자로 선정됐다.

은 한국스마트그리드사업단과 가정용 스마트전력 플랫폼 사업 관련 협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

가정용 스마트전력 플랫폼 사업은 정부가 추진하는 그린뉴딜 사업 가운데 하나다. 2022년까지 아파트 500만호에 지능형 검침 인프라(AMI)를 구축하는 사업이다. 아파트 주민에게 15분 단위 전력 소비정보를 제공하고 실시간으로 전력 소비정보를 수집한다. 전력 빅데이터를 활용한 신사업도 가능할 것으로 보인다.

은 전국 아파트 가운데 20만 세대에 기존 노후 미터기를 신규 스마트 미터로 교체하고 전력사용 데이터를 수집, 분석한다. 전력 정보 서비스를 제공하기 위해 PKI 인증서를 적용한 스마트전력인프라를 구축할 계획이다. 국내 첫 대규모 민간 에너지 서비스 플랫폼이 될 전망이다.

은 스마트전력 플랫폼 인프라를 구축하는 것 외에 에너지 서비스 분야, 전력수요관리(DR) 사업 및 국민 에너지쉼표 연계 앱 서비스 전문기업들과 컨소시엄을 구성했다. 누리텔레콤은 책임기관으로 스마트전력 인프라 구축 및 스마트전력 플랫폼 사업을 수행한다.

김영덕 누리텔레콤 사장은 "누리텔레콤은 19개국 46개 전력사에 AMI 시스템을 납품하고 운영한 사업수행능력을 갖춘 AMI 선두 기업"이며 "실시간으로 수집한 전력소비 빅데이터를 수요기관의 요구에 맞게 AI가 분석해 다양한 수익모델을 창출하는 데 역점을 둘 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr