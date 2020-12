에이스침대, 롯데백화점 본점에서 브랜드위크 진행

프리미엄 매트리스부터 CF 속 인기 라인업까지 한 자리에서 만난다



[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 오는 13일까지 롯데백화점 본점에서 '에이스침대 브랜드위크'를 진행한다.

롯데백화점 본점 9층 행사장에서 진행되는 이번 에이스침대 브랜드위크는 에이스침대의 프리미엄 매트리스인 에이스 헤리츠와 로얄 에이스 시리즈가 전시되며, 에이스침대 광고 속 '박보검 침대'로도 유명한 '라노떼', 모던한 호텔 침실 분위기를 연출할 수 있는 '베나토 룸세트', 라운드 헤드보드가 매력적인 '오팔로' 등의 인기 제품과 최근 출시한 신제품 '다도'까지 선보인다. 여기에 에이스침대가 직수입하는 노르웨이 에코르네스사의 명품 리클라이너인 '스트레스리스'도 만나볼 수 있다.

에이스침대는 구매 고객의 합리적인 쇼핑을 위해 브랜드위크 단독 혜택을 마련했다. 200만원 이상 구매 고객에게는 세사베개속통 세트, 530만원 이상 구매 고객에게는 프리미엄 호텔 베딩 킹사이즈 세트를 선착순으로 증정한다.

에이스침대 관계자는 "브랜드위크 행사는 침실 인테리어를 계획 중인 소비자들에게 에이스침대의 기술력과 트렌디한 디자인을 다채롭게 체험해볼 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다"면서 "이번 브랜드위크에서만 제공하는 단독 혜택과 함께 모던하고 고급스러운 침실 인테리어를 완성하시길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr