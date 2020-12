KOTRA, 세계일류상품 874개 확정…84개 상품 새롭게 선정

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 산업통상자원부와 함께 2020년 세계일류상품 874개(2019년 817개 대비 57개 증가)와 생산기업 983개사(2019년 917개사 대비 66개 증가)를 확정했다고 8일 밝혔다.

세계일류상품은 글로벌 시장을 선도하는 상품과 생산기업을 선정해 마케팅, 금융, 컨설팅 등 종합 패키지 서비스를 제공하는 제도로 2001년 시작됐다. 세계일류상품 생산기업 중 중소·중견기업의 비중은 2001년 52개사(37.1%)에서 2020년에는 750개사(76.3%)로 대폭 증가했다.

올해는 84개 상품, 100개 기업이 새롭게 선정됐으며, 이중 현재 세계일류상품은 20개(기업 33개사), 차세대 세계일류상품은 64개(기업 67개사)이다.

상품은 전기·전자 분야가 22개(26%)로 가장 많았다. 신규 도입된 패스트트랙 제도를 통해 발굴한 코로나19 진단키트, 공기살균기 등 K-방역 제품이 포함된 보건산업 분야가 17개(20%)로 뒤를 이었다. 패스트트랙은 특수한 환경에서 수출이 급증하는 등 특수성을 인정해 조기에 차세대 세계일류상품으로 선정해 국가 브랜드를 적극 활용하도록 지원하는 제도다. 또한 중소·중견기업은 82개로 전체 82%를 차지했다.

한편 자격심사를 통해 휴·폐업, 사업매각, 시장경제질서 건전성 저해 등 사유로 27개 상품과 34개 기업은 제외됐다. 5개 상품과 5개 기업이 차세대에서 현재로 승격했다. 확보된 추가 예산으로 내년에 마케팅·수출지원 서비스를 늘려 차세대에서 현재로 승격하는 사례를 보다 많이 육성할 계획이다.

또한 국가 브랜드로서 세계일류상품의 정체성을 확립하기 위해 ‘태극, 한류, 글로벌’ 키워드를 바탕으로 신규 로고를 제작했다. 46개 디자인에 대한 의견을 수렴하고 3개 후보를 선별한 후 세계일류상품 생산기업을 대상으로 선호도 조사를 진행했다.

권평오 KOTRA 사장은 “강소·중견기업을 적극 육성해 우리 수출 경쟁력을 강화하고 세계일류상품 제도를 확대해 한국의 글로벌 영향력을 키우고 있다”며 “2024년까지 세계일류상품 생산 중소·중견기업 1000개 발굴을 목표로 지원하겠다”고 밝혔다.

