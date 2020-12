롯데면세점, 독거노인에게 손편지와 쌀 300포대 전달

[아시아경제 이승진 기자] 롯데면세점이 임직원들의 마음이 담긴 손편지와 쌀 300포대를 기부하는 ‘사랑의 쌀 나눔’ 전달식을 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 기부는 추운 겨울 생계유지에 어려움을 겪고 있는 독거노인분들에게 힘이 되고자 기획되었다. 롯데면세점은 서울과 인천 등 수도권뿐만 아니라 영업점이 위치하고 있는 부산과 제주 지역에서도 릴레이 형식으로 사랑의 쌀 포대를 전달하며 나눔의 의미를 더했다.

롯데면세점 임직원들은 2008년부터 지난해까지 12년 동안 매년 연탄 나눔 봉사활동에 동참하며 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 함께 했다. 하지만 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 단체활동이 어렵게 되자, ‘비대면’ 봉사활동으로 손편지를 작성해 온기를 나누었다.

전사 임직원들이 적극적으로 동참하여 마련한 쌀 포대와 손편지는 국제구호개발 NGO ‘굿피플’과 함께 서울 약수동과 인천 중구, 부산, 제주 지역의 노인복지관 및 노인지원센터로 기부된다.

이상진 롯데면세점 마케팅부문장은 “올해 코로나19로 지친 이웃들이 따뜻한 연말을 보낼 수 있는 작은 선물이 되었으면 한다”며 “롯데면세점은 앞으로도 우리 이웃과 지역사회에 기여할 수 있도록 상생활동을 적극 펼칠 것”이라고 밝혔다.

한편, 롯데면세점은 ▲보바스어린이의원 환우를 위한 희망나눔 선물 전달 ▲대한간호사협회에 내수통관 판매 수익금 활용하여 제작한 텀블러, 티셔츠 등으로 구성된 ‘LDF 마음방역키트’ 기부 ▲인천지역 다문화 청소년 가정 마음방역박스 후원 등 코로나19 여파 속에서도 지속적으로 사회공헌활동을 실천하며 기업의 사회적 책임 경영에 앞장서고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr