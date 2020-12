속보[아시아경제 한승곤 기자] 정부가 8일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 수급 계획을 발표한다.

보건 당국은 이날 코로나19 백신의 구체적인 물량 확보 현황과 구매 시기 등을 공개할 것으로 예상된다.

정부는 그간 백신 공동구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)를 통해 1천만명 분을 확보하고, 글로벌 제약사들과 개별 협상을 통해 2천만명 분을 추가로 구매한다는 방침을 밝혀왔다.

따라서 이번에 3천만명 분 이상의 백신 확보 계획이 공개될 가능성이 크다.

