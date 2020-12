금천구, 정시지원전략 온라인 설명회 및 1:1 컨설팅 진행

12일 지역 학생 및 학부모 대상...26일 정시지원전략 위한 비대면 1:1 컨설팅 진행

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 12일 오후 2시부터 4시까지 지역 학생과 학부모를 대상으로 ‘2021 금천구 정시지원전략 온라인 설명회’를 개최한다.

이번 ‘금천구 정시지원전략 온라인 설명회’에서는 서울시교육청 대입지원단 소속 교사가 ‘2021 정시의 다양한 변수’, ‘2021 정시전형의 주요 변화 분석’, ‘합격?불합격사례로 보는 대학지원전략’ 등 2021 정시지원 대응 전략을 알려준다.

강의는 코로나19 바이러스의 확산에 따라 온라인을 통해 실시간으로 진행, 신청자에게는 ‘2021 정시배치자료집’을 배부한다.

아울러 지역 학생들의 상급학교 진학을 지원하기 위해 26일 오전 9시부터 오후 6시까지 비대면 온라인 1:1컨설팅을 진행한다.

1:1컨설팅은 대치동 전문 컨설턴트와 서울시교육청 진학지원단 및 대학교육협의회 대표 강사진이 개별 학생의 수학능력평가 성적표, 학교생활기록부 등 대입전형자료 분석을 통해 맞춤형 상담을 실시한다.

참여를 원하는 학부모는 ‘금천구 대입지원 프로그램’ 온라인 게시판을 통해 신청하면 된다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19로 업무 진행에 어려움이 있지만 이번 설명회와 1:1 컨설팅을 통해 지역 학생들의 상급학교 진학을 위해 꼭 필요한 정보를 제공하겠다”며, “앞으로 구의 공교육이 주민들에게 신뢰받을 수 있도록 상시적 진로진학 지원 체계를 구축하는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

자세한 사항은 금천구청 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

