신라CC "3년 연속 소비자 만족 10대 골프장"

신라CC(사진)가 XGOLF 주최 '2020 소비자 만족 10대 골프장'에 선정됐다.

2018년부터 3년 연속이자 2014년, 2016년에 이어 5번째 수상의 쾌거다. 채점 과정에서 골퍼들이 직접 참여해 1년 동안 소비자 편의 향상과 골프 대중화에 기여한 골프장을 뽑는다. 신라CC는 실제 무려 23만 건 후기에서 코스 관리와 가격 만족도, 캐디 서비스 등 전체 항목 평균 10점 만점에 9.3점을 받았다. 코스관리 부분은 특히 9.4점으로 명품 골프장의 우수성을 입증했다.

박형식 대표는 "총 99홀의 골프장을 운영하는 KMH그룹의 노하우를 통해 3년 연속 수상을 했다"며 "우수한 평가를 받은 만큼 앞으로도 골프장 전 임직원들이 최상의 코스와 고객 맞춤 서비스를 위해 최선을 다 할 것"이라는 소감을 곁들였다. 신라CC는 27홀 명품 퍼블릭으로 동서울IC에서 40분 거리에 위치해 접근성도 좋다. 최고의 코스 유지를 위해 겨울철에는 그린 동결 방지를 위한 특수 보온 덮개까지 사용한다.