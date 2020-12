코로나시대 비대면 민원 급증했다 … 콜센터 위해 호주머니 턴 건보 지사장

국민건강보험공단 부·울·경 지사장, “고마와요, 고객센터~”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 민원 응대가 많은 건강보험 공단 콜센터에 격려금이 전달된 까닭은?

코로나19로 비대면 전화 민원이 늘면서 힘든 업무량에 지친 고객센터 직원들에게 공단 지사장들이 뜻을 같이했다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 7일 지역본부 9층 회의실에서 부산고객센터에 격려금을 전했다.

부산·울산·경남지역 지사장들이 최근 코로나19 재확산으로 어려움을 겪고 있는 부산고객센터 근로자들을 위로하기 위해 호주머니를 털었다.

공단 고객센터는 코로나19 창궐로 고객들의 지사 방문이 어려워져 전화 업무량이 폭증했다.

어려운 근무여건 속에서 자리를 지키는 부산고객센터 감정노동자들을 향해 지사장들의 마음이 움직였다.

격려금을 전달한 장수목 본부장은 “코로나19로 인해 전화 건수가 많아지며 근로 강도가 높아지는 고객센터 감정노동자들을 위해 지사장들이 뜻을 한데 모아줘 감사하다”고 말했다.

장 본부장은 “작은 마음이지만 부산고객센터 직원들이 국민을 위해 서비스를 하는 데 힘을 보태길 바란다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr