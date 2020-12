[아시아경제 최대열 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 725,700 전일가 23,550 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 강원랜드 등 공공기관 직원에 자산 무상지원 관행 개선외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여강원랜드, 슬롯머신 게임 9종 신규 개발…19일까지 시연회 close 는 사회적 거리두기 2단계로 올라감에 다라 8일 오전 0시부터 임시휴장한다고 공시했다. 종료일은 미정이다. 하루에 10억원 정도 매출손실이 생길 것으로 내다봤다.

