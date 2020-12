◆ 아이뉴스24 미디어그룹

<승진>

▲ 아이뉴스24 사장 겸 편집국장 박동석

▲ 아이뉴스24 이사 겸 사업마케팅총괄국장 우성제

▲ 아이뉴스24 이사 겸 경영기획실장 배석강

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr