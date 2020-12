모든 열차 ‘창측 좌석만’ 발매…한국철도 “정부 권고 선제적 수용”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 이달 8일~28일 전국 모든 노선의 여객 열차 승차권을 ‘창측 좌석’만 발매한다고 7일 밝혔다.

승차권 발매 제한은 사회적 거리두기 3단계 수준의 조치에 해당한다. 한국철도는 정부와 방역당국의 열차 승차권 50% 이내 예매제한 권고에 대해 선제적 거리두기 강화 차원에서 이 같이 결정했다고 설명했다.

다만 열차 이용자가 22일 이전 운행 열차의 승차권을 미리 구입했고 승차 좌석이 내측일 때는 그대로 이용할 수 있게 해 고객의 혼란을 최소화 한다.

이때 이용자가 내측 좌석을 창측으로 변경하길 원할 때는 창측 좌석이 여유가 있을 시 승무원에게 요청해 변경할 수 있도록 여지를 남겼다.

또 23일 이후 운행하는 열차는 애초부터 창측 좌석만 발매될 수 있게 조치한다. 오는 28일까지는 4인이 마주보고 이용하는 KTX동반석 승차권도 묶음으로 구입할 수 없고 1개 좌석만 구입할 수 있다.

한국철도 손병석 사장은 “코로나19 예방을 위해 수익보단 국민안전을 우선한 방역조치에 나서겠다”며 “한국철도는 코로나시대 철저한 방역과 열차 내 거리두기 강화로 안심하고 철도를 이용할 수 있는 여건을 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

