유공자 포상 전기안전公 "기술발전 D.N.A 구축 주력"

전기안전대상 은탑산업훈장에 이순형 에스지이엔지 회장

[아시아경제 문채석 기자] 한국전기안전공사는 전기안전을 통해 국가 사회 발전에 기여한 유공자를 포상하고, 국민 안심 사회 실현을 위한 실천 의지를 모으는 '2020 대한민국 전기안전대상'을 개최했다고 8일 밝혔다. 이번 시상식은 지난 2일 전북혁신도시 본사 새울림홀에서 열렸다.

산업통상자원부가 주최하고 공사가 주관하는 전기안전대상은 1995년부터 매년 실시해 온 전기안전 분야 최대 행사다.

올해 행사엔 주영준 산업부 에너지자원실장과 임해종 한국가스안전공사 사장 등 각계 인사와 전기업계 종사자, 유공자와 가족 등 90여명이 참석한 가운데 열렸다. 은탑산업훈장 등 정부포상 14점, 산업부 장관표창 35점 등 총 53점이 개인과 단체에 수여됐다.

전기안전대상 최고 훈격인 은탑산업훈장은 이순형 에스지이엔지 회장이 받았다. 친환경 미래에너지 산업 육성과 에너지저장장치(ESS) 설비 안정화를 위한 연구 기술 개발에 기여한 공로를 인정받았다.

산업포장은 김진선 청파이엠티 대표이사와 윤보선 유림 대표이사가 수상했다. 김 대표는 국내 계측 장비 선진화를 통한 안전관리 기술 발전에 힘썼다는 평가를 받았다. 윤 대표는 전력 설비 안전 시공과 산업 기능인력 양성에 이바지했다는 평이다.

조성완 공사 사장은 대회사에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 시대 변화와 기술 발전 수준에 걸맞게 D.N.A(데이터·네트워크·인공지능(AI)) 생태계 조성을 위한 스마트 전기안전 시스템 구축에 더욱 힘써 나가겠다"고 말했다.

그는 "전기안전관리법이 내년 4월 본격적으로 시행되면 전기 설비 안전 등급제 도입, 노후 공동주택 정기 점검 제도화 등 국가 안전관리 체계가 새 전기를 맞을 것으로 기대한다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr