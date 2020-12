이틀째 600명대 확진…"수도권은 전시상황"

[아시아경제 서소정 기자] 7일 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 615명으로 이틀째 600명대를 유지하면서 위기감이 커지고 있다. 통상 주말에는 진단검사가 줄면서 확진자 수가 감소해온 점을 감안하면 위중한 상황이 전개되고 있는 것이다.

이날 오전 브리핑에서 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 "수도권의 신규 확진자 수는 6일 기준 470명으로 코로나19 발생 이래 최고치"라면서 "수도권은 이미 코로나19 전시상황"이라고 우려했다.

박 1차장은 "지금 추세라면 1~2주 뒤에는 일일 확진자가 1000명을 넘을 수도 있다는 비관적 전망이 현실이 될 수 있다"면서 "수도권 2.5단계에서도 확산세를 잡지 못한다면 전국에 걸친 폭발적 유행이 현실화되고 의료시스템 붕괴로 이어질 수 있어 전국적 3단계 조정이 불가피할 것"이라고 말했다.

지난달 잇단 사회적 거리두기 상향에도 확산세가 꺾이지 않자 정부는 8일 0시부터 수도권의 경우 거리두기 단계를 '엄중한 제한' 수준인 2.5단계로, 비수도권은 2단계로 상향 조정하고 연말(28일)까지 3주를 특별방역기간으로 설정했다.

