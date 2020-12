[타볼레오]'찐 SUV'의 출격…올 뉴 렉스턴

#반가운 '쌍용다움' #강인한 이미지 극대화 #올드함 사라진 세련미 # 공들인 2열 #첨단 운전시스템 기본 #쌍용차 부활 효자역할 기대

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차의 맏형 'G4 렉스턴'이 '올 뉴 렉스턴'으로 돌아왔습니다. 쌍용차의 경영 정상화를 어깨에 짊어진 듬직한 모델이죠. 올 뉴 렉스턴을 처음 본 느낌은 '쌍용차가 칼을 갈았구나'였습니다. 디자인은 확 바뀌었고 주행감도 한결 업그레이드됐습니다. 몰라보게 달라진 렉스턴을 인천 영종도 일대를 달리며 직접 느껴봤습니다.

'쌍용다움'을 강조한 강인하고 당당한 디자인

2017년 출시된 G4렉스턴은 무난한 디자인이었습니다. 크게 거부감은 없지만, 시간이 지날수록 '올드하다'라는 평가나 나왔죠. 올 뉴 렉스턴은 '쌍용다움'으로 이런 과제를 해결해냈습니다.

올 뉴 렉스턴은 강인하고 당당합니다. 시승한 차량은 올 뉴 렉스턴 중 '더 블랙'이었는데요. 스포츠유틸리차량(SUV) 전통의 강자였던 쌍용차는 올 뉴 렉스턴을 통해 정통 SUV의 감성을 현대적으로 구현해냈습니다.

다이아몬드를 형상화한 듯한 전면 그릴을 돌출시켜 견고하면서도 단단한 이미지를 표현했습니다. 헤드램프와 주간주행등은 더 날카로워졌습니다. 특히 더 블랙은 짙은 검은 색상을 통해 강인함을 더욱 강조합니다. 무쏘를 떠올리게 하는 정통 SUV의 감성입니다.

실내는 최고급 나파 가죽 시트와 도어트림 퀼팅 패턴으로 한층 고급스러움을 느끼게 하는 동시에 젊은 분위기를 느끼게 했습니다. 12.3인치 풀 디지털 클러스터 계기반은 화려하면서 다양한 정보를 전달해줍니다.

'패밀리 SUV'를 강조한 만큼 2열에도 공을 들였습니다. 등받이 각도는 139도까지 기울어지며, 2열 승객을 위한 USB 포트 2개와 12V 파워 아웃렛도 구비돼 있습니다. 뒷자리 승객 대화 모드와 취침 모드도 인상적이었습니다. 운전석 마이크를 통해 2열과 편안한 대화가 가능했고, 뒷자리 스피커 출력을 제한해 안락한 취침을 가능하게 해줍니다.

트렁크는 기본 적재량이 820ℓ입니다. 골프백을 가로로 4개까지 수납할 수 있고 쌍둥이 유모차를 넣고 일반적 캐리어를 두 개 담아도 여유가 있습니다. 뒷좌석을 접으면 1977ℓ로 두 배 이상 늘어나 큰 화물도 문제없이 실을 수 있습니다.

묵직한 주행감에 다양한 편의 기능

액셀을 밟아 보니 초반 움직임이 날렵하지는 않지만, 묵직한 토크로 안정적 움직임을 보여줍니다. 공차중량이 2t이 넘지만 3t의 무게를 견인할 수 있다고 하니 힘의 부족은 전혀 느낄 수 없습니다. 올 뉴 렉스턴에는 구형과 동일한 배기량의 2.2 디젤 엔진이 탑재됐습니다. 하지만 최고출력은 187마력에서 202마력으로 15마력 높아졌고, 최대토크는 42.8㎏ㆍm에서 45.0㎏ㆍm로 2.2㎏ㆍm 향상됐습니다.

핸들링도 만족스러웠습니다. 랙 타입(R-EPS) 스티어링 시스템을 적용한 덕분이죠. 또 다른 장점도 있습니다. 바로 완벽히 갖춘 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)입니다. 유압식 스티어링 시스템인 G4렉스턴에는 한계로 여겨지던 부분입니다.

올 뉴 렉스턴에는 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC)을 포함한 첨단 주행 안전 보조 시스템 딥컨트롤(Deep Control)이 적용됐습니다.

트레일러의 움직임을 감지해 구동력과 브레이크를 제어하는 '트레일러 스웨이 컨트롤' 기능도 있죠. 여기에 인공지능(AI) 기반의 커넥티드 카 시스템인 '인포콘'도 새로 탑재됐습니다. 차 시동과 공조장치 작동, 원격제어와 보안 및 스트리밍 콘텐츠를 활용한 엔터테인먼트 서비스까지 갖췄습니다. 한마디로 넣을 수 있는 것은 다 넣은 것이죠.

올 뉴 렉스턴은 프레임-온-보디(프레임 위에 몸체를 얹은 형태)를 그대로 유지했습니다. 프레임 보디는 강철이 하체를 잡아주는 구조여서 차체의 뒤틀림을 막는 데 최적화된 구조죠. 산악 지형이나 비포장 도로와 같은 험로에서 강한 충격을 받아도 쉽게 망가지지 않아 오프로드와 견인 등에 제격입니다. 다만 차체가 높아 타고 내릴 때 불편함이 있습니다. 올 뉴 렉스턴 더 블랙은 문을 열면 숨겨져 있던 발판이 자동으로 튀어나와 이러한 불편함을 개선했습니다.

올 뉴 렉스턴은 가족 중심의 레저활동에 최적화된 차입니다. 터프한 프레임 보디에 당당해진 디자인, 여기에 가족을 위한 각종 편의 사양을 강화했다는 점이 만족스러웠습니다.

판매가격은 럭셔리 3695만원, 프레스티지 4175만원, 스페셜 모델인 더 블랙은 4975만원입니다.

