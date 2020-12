모범납세자에게 무역보험료 할인 및 가입한도 우대 혜택 제공

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 모범납세자에게 무역보험 우대혜택 등을 제공하기 위해 한국무역보험공사와 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 모범납세자에 대한 우대혜택 확대를 통해 성실납세자가 존경·우대받는 성숙한 납세문화 확산을 위한 것이다.

매년 납세자의 날에 표창 등을 수상하는 모범납세자는 내년 1월부터 무보의 무역보험을 이용하는 경우 무역보험료 20% 할인, 무역보험 가입한도 50% 우대 등을 받을 수 있다.

김대지 국세청장은 "앞으로도 납세의무를 성실하게 이행하는 모범납세자를 위한 실질적 우대혜택을 지속적으로 발굴해 자발적 성실납세 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

