[아시아경제 성기호 기자] 일본이 중국과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠 열도 등을 대상으로 한 연합훈련을 미국, 프랑스와 함께 내년에 처음으로 실시한다고 일본 언론이 6일 보도했다.

보도에 따르면 이들 3국은 함정과 상륙 부대를 내년 5월 규슈와 대만 사이에 활 모양으로 펼쳐진 섬들인 난세이제도의 무인도에 집결시켜서 착륙·상륙 훈련을 실시할 예정이다.

프랑스 해군이 훈련 함대인 '잔 다르크'를 내년 5월 일본에 기항할 계획인데 이를 계기로 3국이 연합 훈련에 들어간다는 계획이다.

훈련은 인도적 지원 및 재난 시 구조 활동이 명목이다. 하지만 항공기를 이용해 무인도에 착륙·상륙하거나 수륙양용차와 보트를 이용해 상륙하는 프로그램이 포함돼 있어 외딴 섬 방어·탈환 작전과 공통점이 많다고 일본 현지 언론은 전했다.

