[아시아경제 이관주 기자] 남서울농협(조합장 안용승)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 연말연시 어려움을 겪는 독거노인 등 소외계층을 위해 사회복지법인 행복복지재단에 쌀·김치 등 지역사랑 나눔 물품을 전달했다고 6일 밝혔다.

특히 이번에 전달된 김장김치는 남서울농협 지역사랑 나눔 기금과 여성조직에서 연중 산지농산물직거래를 통해 조성된 기금을 활용해 조합원들이 직접 담갔다.

안용승 남서울농협 조합장은 "앞으로도 지역사회 환원사업에 노력하겠다"고 말했다.

한편 남서울농협은 매년 우리농산물을 비롯한 나눔 물품을 구청 및 복지재단에 기탁하는 등 지역사회 발전과 나눔 활동에 앞장서고 있다.

