[속보] 고창서 코로나19 4명 추가 확진…전북 누적 434명

속보[아시아경제 임주형 기자] 6일 전북도 보건당국은 고창군에서 코로나19 확진자 4명이 추가 발생했다고 밝혔다.

이들은 지난달 21~22일 서울 동대문구 확진자와 접촉해 이날 자가격리 해제 전 검사에서 확진 판정을 받았다. 이들은 자가 격리 상태였기 때문에 추가 접촉자는 없는 것으로 확인됐다.

이로써 도내 누적 확진자는 434명이 됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr