'화웨이 보이콧' 바이든 시대에도 지속되나

2021년 국방수권법안

화웨이 등 중국 통신장비 내용 포함

反화웨이 기조 지속

[아시아경제 구채은 기자] 바이든 행정부 시대를 맞아 트럼프 행정부가 집중해온 반(反)화웨이 제재 향방에도 관심이 집중되고 있다.

다자주의를 지향하는 바이든 행정부는 화웨이 압박 수위를 낮출 것이란 관측도 제기됐지만, 의회가 화웨이 사용 국가에 미군 파견을 재고하는 법을 추진하는 등 트럼프 대통령과 비슷한 노선을 걸을 것이란 전망에 힘이 실리고 있다.

6일 외신에 따르면 미국 의회는 2021회계연도 국방수권법(NDAA)에 화웨이 등의 5G 기술을 쓰는 국가에 자국 군대와 주요 군사 장비를 배치하는 것을 '재고'하겠다는 내용의 새 조항을 넣었다.

법안에 따르면 미국 국방부는 부대와 장비 등 전력을 해외에 배치할 때 해당 국가의 5G 네트워크가 인원, 장비, 작전에 끼칠 수 있는 위험 요인을 반드시 고려해야 한다. 법안은 특별히 화웨이와 ZTE의 위험을 직접 지목했다. 화웨이에 대한 강력한 견제를 지속하겠다는 쪽에 무게가 실리는 이유다.

이번 의회의 결정은 트럼프 행정부가 지속해온 '화웨이 보이콧' 정책과 일맥상통한다.

앞서 트럼프 정부는 지난해 5월 국가 안보를 이유로 화웨이를 수출 금지 블랙리스트에 올리고, 미국 기술을 사용한 반도체·디스플레이 등의 제품을 화웨이에 공급할 경우 허가를 받도록 했다.

이에 따라 화웨이는 구글 등 미국 기업과의 거래선이 끊겼고, 지난 9월엔 미국 뿐만 아니라 제 3국에서 미국의 기술과 장비를 이용해 화웨이의 공급을 차단하는 추가 제재가 발표되면서 화웨이에 대한 압박은 더욱 거세졌다.

전문가들은 미국 정가에서 반화웨이 기조는 이미 초당적인 것이어서, 화웨이 압박 기조는 지속될 것으로 보고 있다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소의 제임스 앤드루 루이스 부소장은 "(화웨이 압박 정책과 관련해) 바이든 행정부의 정책들은 갑작스러운 행보를 보이지는 않겠지만 트럼프 행정부와 같은 노선을 더욱 체계적으로 걸을 것"이라고 전망했다.

이런 가운데 지난 11월 화웨이는 중저가 스마트폰 브랜드인 아너를 매각하며 선택과 집중을 하는 중이다. 화웨이는 "소비자 부문 사업이 거대한 압력을 받는 고난의 시기가 이어지고 있다"면서 "계속 사업을 이어갈 수 있도록 하기 위해 전체 아너 사업 부문을 매각하기로 결정했다"고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr