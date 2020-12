LG베스트샵, 코로나19 영향에도 '훈풍'

[아시아경제 이동우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 90,500 전일대비 200 등락률 +0.22% 거래량 1,763,876 전일가 90,300 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 LG 올레드 갤러리 TV, 중남미 최대 라이프스타일 전시회 참가'산타' 변신한 LG전자 임직원, 연말 이웃에 온정 나눈다강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나 close 의 오프라인 브랜드숍인 'LG베스트샵'이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 올해 역대 최대 매출 기대감이 높아지고 있다.

6일 LG전자 분기보고서에 따르면 올 3분기 하이프라자의 누적 매출은 총 2조2432억원으로 전년 동기(2조2752억원) 1.4% 소폭 감소하는 데 그쳤다. 올 상반기 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 사태를 고려하면 선방했다는 평가다. 같은 기간 순이익은 145억원으로 전년 동기(62억원) 보다 2배 이상 늘었다.

하이프라자는 LG전자가 지분 100%를 소유한 자회사로 국내 LG베스트샵을 통해 제품의 유통, 판매를 담당하는 법인이다. 이달 현재 전국 400여 곳의 LG베스트샵 직영점을 운영하고 있다.

LG전자는 코로나19 장기화에 따른 위생가전의 판매 실적 호조와 체험형 프리미엄 매장 확대가 매출에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 분석했다.

실제 LG전자의 국내 건조기 판매량 가운데 트루스팀을 탑재한 제품 비중은 80%를 넘어섰고, LG디오스 식기세척기 또한 스팀이 탑재된 대용량 모델의 판매 비중이 90% 이상을 차지하며 매출을 견인하고 있다.

아울러 LG전자 베스트샵 강남 본점을 비롯해 최근 현대백화점 목동점, 일산 킨텍스점, 갤러리아백화점 광교점 등 잇따라 체험형 프리미엄 매장 오픈 및 확장으로 마케팅을 강화하고 있다.

특히 올 4분기 새롭게 선보인 공간 인테리어 가전 브랜드인 ‘LG 오브제 컬렉션’이 하반기 매출을 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다. 아울러 롤러블 TV를 비롯해 이달 출시 예정인 식물재배기 등 신가전에 대한 고객들의 관심도 고객들의 매장 유입을 높이고 있다.

LG전자 관계자는 "올해 코로나19 상황에서도 위생가전의 판매 호조와 프리미엄 제품을 직접 매장에서 체험하고 구매하려는 고객들이 꾸준히 증가해 좋은 실적을 거두고 있는 것으로 보인다"며 "하반기 신제품을 통한 수요 확대를 기대하고 있다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr