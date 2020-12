印중앙은행, 경제성장률 전망치 2%포인트 상향 조정

[아시아경제 정현진 기자] 인도중앙은행(RBI)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 이후 경제 회복 속도가 예상보다 빠르다면서 4일 경제성장률 전망치를 2%포인트나 상향 조정했다.

블룸버그통신에 따르면 인도중앙은행은 이날 2021회계연도(2020년 4월~2021년 3월)의 실질 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 기존 -9.5%에서 2%포인트 올린 -7.5%로 조정했다고 발표했다.

인도 정부는 지난 5월 이후 코로나19 확산에도 경제적 타격을 고려해 관련 통제 조치를 풀어나갔고 경제가 서서히 살아났다. 실제 인도의 올해 3분기(7∼9월) GDP 증가율은 -7.5%를 기록했지만 -23.9%를 기록했던 2분기(4∼6월)에 비해서는 크게 개선되는 모습을 보였다.

인도중앙은행은 이날 기준금리인 레포금리도 4%로 동결했다. 인도중앙은행은 지난 3월 이후 금리 1.15%포인트를 인하하며 경기 부양에 나선 바 있다.

인도에서는 최근 코로나19 확산세가 주춤해져 경제 회복에 도움이 될 것이라는 분석이 나온다. 이날 인도 보건·가족복지부 기준 코로나19 누적 확진자 수는 957만1559명으로 전일보다 3만6595명 증가했다. 인도의 하루 신규 확진자 수는 지난 9월 중순 10만명에 육박했다가 10월 말부터 5만명 아래로 떨어졌다.

